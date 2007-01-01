-4...-3 °С
Юные футболисты из Балабаново стали чемпионами Калужской области по футзалу
Обнинск

Юные футболисты из Балабаново стали чемпионами Калужской области по футзалу

Дмитрий Ивьев
24.02, 13:51
Футбольная команда Центра физкультуры и спорта «Сокол» удачно выступила на областном первенстве.

Турнир среди юношей 2009–2010 годов рождения проходил с декабря по февраль.

Под руководством тренера Андрея Гайтотова команда провела девять матчей, в восьми из которых одержала уверенные победы. Еще одну игру сыграли вничью.

Балабановские футболисты набрали 25 очков и занять первую строчку турнирной таблицы, сообщили 24 февраля в администрации города.

