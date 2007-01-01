-4...-3 °С
Обнинск

В Калужской области пропал 62-летний мужчина

Дмитрий Ивьев
24.02, 12:25
Владимира Самсыкина из города Кремёнки Жуковского района последний раз видели 16 февраля.

Пока нет данных, где может находиться мужчина, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Рост Владимира – 162 сантиметра. Был одет в чёрную куртку, джинсы и чёрные ботинки.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

