В Калужской области пропал 62-летний мужчина
Владимира Самсыкина из города Кремёнки Жуковского района последний раз видели 16 февраля.
Пока нет данных, где может находиться мужчина, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Рост Владимира – 162 сантиметра. Был одет в чёрную куртку, джинсы и чёрные ботинки.
Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь