Обнинск

В Калужской области снег проломил кровлю и оставил людей без тепла

В селе Недельное местные коммунальщики борются с последствиями аварии.
Ольга Володина
23.02, 14:48
Фото: ТГ-канал Вячеслава Парфёнова
Глава Малоярославецкого округа Вячеслав Парфёнов рассказал, что из-за тяжелой шапки снега на крыше многоквартирного дома прогнулись несущие балки, и это повредило трубы отопления, проложенные по чердаку.

Авария случилась в доме № 6 на улице Советской. В ночь на 23 февраля сотрудники управляющей компании смогли перекрыть поврежденный участок и не дать воде разлиться дальше. С самого утра рабочие принялись сбрасывать снег с кровли, чтобы снять лишнюю нагрузку.

Однако запустить отопление в полном объеме пока не получается. Три стояка пришлось оставить отключенными — специалисты побоялись заходить на чердак, ведь износ кровельных конструкций достигает 80 процентов. Дом давно ждет очереди на капремонт, и, по словам чиновников, в ближайшие годы его все-таки приведут в порядок.

В администрации успокаивают жителей: угрозы полного обрушения нет, шифер на месте и не треснул. Глава округа обещает держать ситуацию на личном контроле.

малоярославец авария снег чп
