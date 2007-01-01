0...+1 °С
Обнинск

В Балабаново два человека пострадали в ДТП

Дмитрий Ивьев
21.02, 10:04
Стали известны подробности о происшествии на улице Боровской. Эта авария произошла днём в пятницу, 20 февраля.

По предварительной информации, 41-летний водитель «Ниссана» при проезде регулируемого перекрестка не пропустил «Хендай Солярис», двигавшийся на зелёный.

Травмы получили два пассажира «Хендая»: 25-летний мужчина и 23-летняя девушка. Врачи оказали им помощь.

