В Балабаново два человека пострадали в ДТП
Стали известны подробности о происшествии на улице Боровской. Эта авария произошла днём в пятницу, 20 февраля.
По предварительной информации, 41-летний водитель «Ниссана» при проезде регулируемого перекрестка не пропустил «Хендай Солярис», двигавшийся на зелёный.
Травмы получили два пассажира «Хендая»: 25-летний мужчина и 23-летняя девушка. Врачи оказали им помощь.
