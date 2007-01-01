0...+1 °С
В Обнинске прошли массовые проверки мигрантов

Дмитрий Ивьев
21.02, 08:57
Полицейские вместе с патрульными и добровольными дружинниками обошли места, где мигранты живут и работают, рассказали 20 февраля в УМВД.

Цель рейда — убедиться, что у всех есть законные основания находиться в России и разрешение на работу.

Всего проверили 58 человек. 22 из них доставили в отдел полиции для уточнения документов. По итогам разбирательств составили 10 протоколов за нарушение правил въезда, пребывания или проживания в стране.

Шестерым иностранцам, которые находились в России незаконно, грозит выдворение за пределы страны. Всех задержанных сфотографировали, взяли отпечатки пальцев и внесли данные в полицейские базы.

В УМВД по Калужской области напомнили: если вы знаете о фактах нарушения миграционных правил, можно сообщить об этом в ближайший отдел полиции или позвонить по номеру 112.

