Обнинск

В Обнинске назвали самые популярные автобусные маршруты

Дмитрий Ивьев
20.02, 14:03
За январь муниципальные автобусы перевезли в городе 822 994 пассажира.

Тройка лидеров остаётся прежней: кольцевые 9А и 9Б — 116 761 и 122 212 человек соответственно, сообщили в пятницу в «Обнинском городском транспорте». 101 197 пассажиров перевёз маршрут №2.

По «классическими» кольцевым маршрутам показатели следующие: 2 КГ — 15 693 человек, 2 АБЗ — 8 858 человек, 3 КГ — 11 837 человек, 3 АБЗ — 13 845 человек.

