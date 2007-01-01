В Обнинске назвали самые популярные автобусные маршруты
За январь муниципальные автобусы перевезли в городе 822 994 пассажира.
Тройка лидеров остаётся прежней: кольцевые 9А и 9Б — 116 761 и 122 212 человек соответственно, сообщили в пятницу в «Обнинском городском транспорте». 101 197 пассажиров перевёз маршрут №2.
По «классическими» кольцевым маршрутам показатели следующие: 2 КГ — 15 693 человек, 2 АБЗ — 8 858 человек, 3 КГ — 11 837 человек, 3 АБЗ — 13 845 человек.
