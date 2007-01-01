-7...-6 °С
Обнинск В Обнинске таксист врезался в «Порше»
Обнинск

В Обнинске таксист врезался в «Порше»

Дмитрий Ивьев
20.02, 10:52
0 649
Стали известны подробности о происшествии на улице Славского в районе дома №4. Авария там произошла около 9:20 утра в четверг, 19 февраля.

По предварительной информации полиции, 61-летний водитель «Киа» выезжал с прилегающей территории и врезался в «Порше Макан».

Травмы получила 38-летняя женщина, находившаяся за рулём «Порше». Врачи оказали ей помощь.

