В Обнинске таксист врезался в «Порше»

Стали известны подробности о происшествии на улице Славского в районе дома №4. Авария там произошла около 9:20 утра в четверг, 19 февраля.

По предварительной информации полиции, 61-летний водитель «Киа» выезжал с прилегающей территории и врезался в «Порше Макан».

Травмы получила 38-летняя женщина, находившаяся за рулём «Порше». Врачи оказали ей помощь.