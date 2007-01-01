-10...-9 °С
Обнинск

В Обнинске водитель присвоил забытый в машине рюкзак с 70 тысячами рублей

Дмитрий Ивьев
20.02, 09:43
Местная жительница лишилась денег и вещей после поездки на чужой машине. Всё произошло рано утром: женщина возвращалась от подруги, телефон разрядился, и вызвать такси она не смогла. Во дворе она увидела незнакомца, который прогревал автомобиль, и попросила подвезти её до дома. С собой у неё был рюкзак.

Домой женщина добралась, а вот рюкзак в салоне так и остался. Только дома она поняла, что забыла его в чужой машине. Внутри были лекарства и 70 тысяч рублей, рассказали 20 февраля в УМВД.

Полицейские выяснили марку автомобиля, маршрут и личность водителя — им оказался 38-летний обнинец. Мужчина признался: он действительно нашёл в салоне чужой рюкзак, но искать попутчицу не стал. Деньги он оставил себе, а рюкзак с остальными вещами просто выбросил.

Теперь в отношении него возбудили уголовное дело за кражу. На данный момент мужчина уже вернул 70 тысяч рублей. Ведется расследование.

