В Боровске осудят мастера стройки за травму рабочего

В пятницу, 20 февраля, прокуратура Боровского района сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела в отношении мастера строительных и монтажных работ.

По данным ведомства, он обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекшее тяжкий вред здоровью.

— В январе 2025 года электрогазосварщик проводил сварочные работы на объекте. Из-за нарушений требований охраны труда при строительстве пешеходного перехода на трассе М3 «Украина» обвалились доски на строительных лесах и электрогазосварщик упал на арматуру. Ему причинён тяжкий вред здоровью, - пояснили в прокуратуре.

Дело направили для рассмотрения в Боровский районный суд.