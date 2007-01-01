При пожаре в Обнинске спасли пять человек

Сотрудники МЧС эвакуировали их из дома, на проспекте Ленина, 222, где днём во в четверг, 19 февраля, горела квартира.

- Пожар вспыхнул, предположительно, из-за неосторожного обращения с огнем при курении, - прокомментировали в ГУ МЧС по Калужской области. - Когда на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, из окна квартиры на восьмом этаже уже валил дым. Внутри тлели постельные принадлежности на площади около пяти квадратных метров.

Огонь потушили за 20 минут. На месте обнаружены тела мужчины и женщины.

- Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС России, пятерым жильцам удалось спастись. Их эвакуировали по лестничным маршам с использованием специальных спасательных устройств, - отметили спасатели.