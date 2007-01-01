-6...-5 °С
Обнинск

В Калужской области пропал 48-летний мужчина

Дмитрий Ивьев
19.02, 16:38
0 482
Александр Крапивкин из деревни Добрино Боровского района не выходит на связь с 26 января.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Калуга» попросили калужан о помощи.

Мужчина был одет в черные куртку, спортивный костюм и кроссовки. Его рост – 182 сантиметра.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

лиза алерт
