В Калужской области пропал 48-летний мужчина
Александр Крапивкин из деревни Добрино Боровского района не выходит на связь с 26 января.
Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Калуга» попросили калужан о помощи.
Мужчина был одет в черные куртку, спортивный костюм и кроссовки. Его рост – 182 сантиметра.
Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь