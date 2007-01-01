-6...-5 °С
Обнинск

Где в Обнинске вывезут снег 20 февраля

Дмитрий Ивьев
19.02, 16:43
Городская администрация попросила водителей не парковаться в пятницу на следующих участках:

  • с 08:00 - пр. Ленина (вывоз снега автомобильная парковка «Дом Ученых»),
  • с 08:00 - ул. Гагарина (вывоз снега автомобильная парковка рядом с памятником -  МиГ-29),
  • с 08:00 - пр. Ленина д. 88А (вывоз снега автомобильная парковка «Лукоморье»).

Сегодня с 22:00 будет проводиться вывоз снега:

  • по ул. Победы (от ул. Курчатова до ул. Красных Зорь),
  • по ул. Мира (от ул. Курчатова до ул. Красных Зорь).

Формирование снежных масс проведут:

  • по пр. Ленина (автомобильная парковка «ГДК»),
  • по ул. Цветкова (автомобильная парковка со стороны завода Сигнал до ул. Заводская).

