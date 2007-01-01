Где в Обнинске вывезут снег 20 февраля
Городская администрация попросила водителей не парковаться в пятницу на следующих участках:
- с 08:00 - пр. Ленина (вывоз снега автомобильная парковка «Дом Ученых»),
- с 08:00 - ул. Гагарина (вывоз снега автомобильная парковка рядом с памятником - МиГ-29),
- с 08:00 - пр. Ленина д. 88А (вывоз снега автомобильная парковка «Лукоморье»).
Сегодня с 22:00 будет проводиться вывоз снега:
- по ул. Победы (от ул. Курчатова до ул. Красных Зорь),
- по ул. Мира (от ул. Курчатова до ул. Красных Зорь).
Формирование снежных масс проведут:
- по пр. Ленина (автомобильная парковка «ГДК»),
- по ул. Цветкова (автомобильная парковка со стороны завода Сигнал до ул. Заводская).
