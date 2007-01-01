-6...-5 °С
Стала известна причина пожара с двумя погибшими в Обнинске
Обнинск

Стала известна причина пожара с двумя погибшими в Обнинске

Дмитрий Ивьев
19.02, 15:28
0 584
Трагедия произошла в многоэтажке на проспекте Ленина днём в четверг, 19 февраля.

В сгоревшей квартире найдены тела 64-летнего мужчины и 41-летней женщины.

- По предварительной информации пожар произошёл по причине неосторожного обращения с огнём, - прокомментировали в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

Сейчас СК проводит проверку.

