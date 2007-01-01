Стала известна причина пожара с двумя погибшими в Обнинске
Трагедия произошла в многоэтажке на проспекте Ленина днём в четверг, 19 февраля.
В сгоревшей квартире найдены тела 64-летнего мужчины и 41-летней женщины.
- По предварительной информации пожар произошёл по причине неосторожного обращения с огнём, - прокомментировали в Управлении Следственного комитета по Калужской области.
Сейчас СК проводит проверку.
