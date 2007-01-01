-6...-5 °С
Обнинск

В Обнинске два человека погибли при пожаре в квартире

Дмитрий Ивьев
19.02, 15:27

Трагедия произошла днём в четверг, 19 февраля, в многоэтажке на проспекте Ленина, сообщили в прокуратуре Калужской области.

В сгоревшей квартире погибли мужчина и женщина.

- Причины возгорания и обстоятельства происшествия устанавливаются, - прокомментировали в прокуратуре региона.

На месте работают оперативные службы.

