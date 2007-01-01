В Обнинске два человека погибли при пожаре в квартире
Трагедия произошла днём в четверг, 19 февраля, в многоэтажке на проспекте Ленина, сообщили в прокуратуре Калужской области.
В сгоревшей квартире погибли мужчина и женщина.
- Причины возгорания и обстоятельства происшествия устанавливаются, - прокомментировали в прокуратуре региона.
На месте работают оперативные службы.
