Обнинск

В Боровске встала в пробке улица Коммунистическая

Дмитрий Ивьев
19.02, 15:23
Движение по одной из главных городских магистралей затруднено днём в четверг, 19 февраля.

На подъёме буксует фура, сообщили в РИЦ Боровского района.

За нынешнюю зиму это уже не первый подобный случай.

В четверг дорожную обстановку по всей Калужской области осложняет сильный снегопад. По данным синоптиков, заметать будет до позднего вечера.

