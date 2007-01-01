В Боровске встала в пробке улица Коммунистическая
Движение по одной из главных городских магистралей затруднено днём в четверг, 19 февраля.
На подъёме буксует фура, сообщили в РИЦ Боровского района.
За нынешнюю зиму это уже не первый подобный случай.
В четверг дорожную обстановку по всей Калужской области осложняет сильный снегопад. По данным синоптиков, заметать будет до позднего вечера.
