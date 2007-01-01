-6...-5 °С
Обнинск

Автобусы в Обнинске остановились из-за снега и ДТП

Дмитрий Ивьев
19.02, 14:28
0 272
Общественный транспорт в четверг, 19 февраля, ходит не по расписанию в условиях сильного снегопада.

- В настоящее время несколько автобусов буксуют на остановке СХР, а в городе из-за ДТП около остановки «Космос 2» парализованы сразу четыре «семёрки», - прокомментировали в «Обнинском городском транспорте».

Там пояснили, что спрогнозировать точно время прибытия автобусов на конкретные остановки крайне сложно.

