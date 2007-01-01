Жители дома в Обнинске вынуждены сами забирать квитанции с почты

Об этом в среду, 18 февраля, сообщила жительница района Заовражье города Обнинска.

По её словам, жителям дома №6 по улице Левитана уже полгода не носят корреспонденцию и квитанции.

— Почему жители должны сами ездить в отделение почты и забирать квитанции? В прошлом месяце уже писала об этом. Обещали разобраться. Ничего не изменилось. Почтальон так и не принёс квитанции. Сегодня пришлось самим ехать. Что за саботаж работы почты? Окажите воздействие, пожалуйста, на отделение почты, - написала горожанка.

Министерство цифрового развития прокомментировало ситуацию:

— Как нам сообщили сотрудники из Почты России, адресатам района Заовражье корреспонденция доставляется почтальоном на дом. Допускается выдача на руки в случае, если получатель услуг лично обратился в почтовое отделение. На сегодняшний день недоставленных квитанций в отделении нет.

Ранее мы писали о сбоях работы Почты.