В Обнинске дороги убирают 58 машин
Утром в четверг, 19 февраля, об этом сообщил глава города Стефан Перевалов.
Также задействованы 60 рабочих.
- Наши дорожники на линии с ночи. Работа продолжается и сейчас. На улицах города 58 единиц техники и 60 рабочих, - прокомментировал Перевалов. - Все ваши комментарии вижу. Снега действительно выпало много. Уборку не прекращаем.
