Обнинск

В Обнинске дороги убирают 58 машин

Дмитрий Ивьев
19.02, 10:21
0 962
Утром в четверг, 19 февраля, об этом сообщил глава города Стефан Перевалов.

Также задействованы 60 рабочих.

- Наши дорожники на линии с ночи. Работа продолжается и сейчас. На улицах города 58 единиц техники и 60 рабочих, - прокомментировал Перевалов. - Все ваши комментарии вижу. Снега действительно выпало много. Уборку не прекращаем.

