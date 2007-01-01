-6...-5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Боровском районе сгорела баня
Обнинск

В Боровском районе сгорела баня

Дмитрий Ивьев
19.02, 07:30
0 983
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Боровском районе сгорела баня

Вечером в среду, 18 февраля, пожар произошёл на улице Колхозной в деревне Киселево. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Около 18:00 там загорелась баня, расположенная рядом с частным домом.

Деревянная постройка уничтожена огнём.

На место выезжали два расчёта спасателей. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjJnQ2VHVkJrZ2I2WmFsVVRwb0Q3OXc9PSIsInZhbHVlIjoieEs3Wk51YTRCU3pKZU5HYmloTzdST1NyZ3YxTElQdjhRalg3WkI4a3I2TXRvZmROSjVsQTVoVFpHS2hTUlVyYnBKL3V6OHE0WXUrM1cySStJeGdOOStQbjh6RG8zSWhteStiMGZzRGlnOXVnNXJ3OFYrSDVvM3RMbTNxazV1WVBESkZQTkFnUDcrUWdvZ0FjRDRmU0NrcXplTEtlSjl4K1o4NWZCbnJ4M0pBYUJFSGZkN3JXKys5V1AyUE1Yd3VibmMzODBxY3FHV0dROWZRcWNocVArK0Y3SDE1NkVPVTV1K1ZjY01tNHNja1BDclNiaGFKYjZmRVlSVGhndEpwVFJ5SFpzVlJUQ0s0UjQwakhwOXJuc2pML0tsRVpxNkswTVQ4UWV4VGJWTkNtS0s2cjQwRWpzdVdHQ2s0dGo1d0EyRkcyelY5YkVWa04zblpwYWhFSk1pYzhPRThVN3VvU3FCTXhKREFyTm5wWklTNUYvU1d6YndYZkZFSkFuOXlpekV2dmdKYW1IUGVaZlRubWp0djhWT3daNHprbXhhYldseHU5Ni9BaGNsb0tCMmlxbHU5MWFUWndBNGpUVmQwRiIsIm1hYyI6Ijc4MzZhMmE4OWNiNWNiNTQyYjIwYTA2M2Q0YTkzN2U1NWZkODQzY2VkOTUxNDExMmE2NjJhZDM4N2JlYzUyNDYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlNvRGM4bnp6NXduZTFkVk56TGNPSGc9PSIsInZhbHVlIjoiK3RkZzVzaXBuL1NJTGNyelFJZGJWYVBXVmFxdjVvWTlPMmFSenBWYWJjb1hzTXJJT2RuS2FLWDQwbGtsd3hCNm9xSDdxRG9iSXRFL2JFYUxjc3dXUTI0Sk9PMU1kYmJoK0ZuaStXSlVjRDJEaEpUODczMGY4UjBZTUNYd0JXZi9KdlN4anRaMzFzVDdwa1Jwd29CZkxOS04zTDBMRWpMcXpuWmcranRab3lldzBQYXJaNStJWXpSVFBuc25qUmlKbmdmSE9qRVQ5LzZubml1aTVrNHg1UENJN1dnRzA3R2hqM2JDcGthenZVcjRMc0FycDh1RUd0RG1rbDVOenp0T0txYTYzZmtQQUN6QmVuSlpqUUxDdjdnbXdVdk8vcHJ5UXQ5ZExoSFpGblVSZDFMN2V0VWl5MjYxYzlacFEyd1FrbEJwTjMxT0QrWXNzNkdqQUY5Z05UVkNQN0cyVHlWMklLSlB0bU5xZ3E1UWxOL2x5N3lIYXZnNEg3Q25QMVFDdDNHTHRQbjNLUEcyTzBKZU5IK3ViT3NlMmFaY1d6UHVHdVFuTnEwN3lkQndqcDAwa2RLSGpyaXc3enRtTXVMa2Q2WENmQy9NQ2pKSjFzUW9kRDVlTE8zSTNVdUE5N3ozS2Z4U1lZdW1GeWxobmtyNCtUWU9CMkUza1kzc3h6aXJ5N3NXdVFmQmRaTVNGZ09ldUhpbTdOQVViTkJRdmlJNG1Td3ArbTBGMW5aNnd3TFcxOExiMlRTWFQrWFNVNmdzeFhVMzBoRkxzYytweGRDU3hNVlA4ZHNZcU1vRkJzRE1pdUJqYU5oUmNiS2JCZUc1SXFsWFFIQm1HUDg5SkowUyIsIm1hYyI6ImQwYTY3YWI5ZGFhYTkyYjc3ZTFjOWUwMDBhNzBjNTFkZWUxYWNiMTc1NTYzZGZiNzcyYmNhMjJiOTU4NzIxNTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+