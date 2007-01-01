В Боровском районе сгорела баня
В Боровском районе сгорела баня
Вечером в среду, 18 февраля, пожар произошёл на улице Колхозной в деревне Киселево. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Около 18:00 там загорелась баня, расположенная рядом с частным домом.
Деревянная постройка уничтожена огнём.
На место выезжали два расчёта спасателей. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.
