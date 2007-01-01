-7...-6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске опаздывают автобусы
Обнинск

В Обнинске опаздывают автобусы

Дмитрий Ивьев
19.02, 09:51
0 227
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Движение общественного транспорта затруднено в четверг, 19 февраля, на фоне сильного снегопада.

- Погода сегодня не радует. Из-за снегопада движение на дорогах затруднено, образуются пробки, - прокомментировали в «Обнинском городском транспорте». - Общественный транспорт может выбиваться из графика.

Перевозчик попросил жителей наукограда с пониманием отнестись к ситуации.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
транспорт
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IldiRDUyNlpTVmVxOXhxWUJDVVlUa2c9PSIsInZhbHVlIjoiYjl3eEdUck9ybmRaUkk3Ry9jWm55Ly9KRE5rZ1RuSitnMmVaSHhGK1lrNm1MbHhtVWVKbUp6YVE3NmJrUFVWWkxHWldxZ1lPelVUMytFUW5oNFR6ZzlaMlpBZit6OEJIK2dZb29QbEJNZFkvUmxQbU8rbzUzVGpZMEc1RUVRNDV6VXIzNWczTWtXcTlLN3M1S0ZSVUZSMDMxUE1PYVByU2J1SEpFeEovVDdLbHVzcmJKcFRTa09SNTRqREgwMDgxZmZIeEMwY3VpY2FRN1Z1QXpjNlM0T3ZNaFdsc2dEUmt2bWZPNTZIc3pQQTZNWVk0cmdybU81MnF5NElLVGVjZCtHLzU5K1FjanZWTXU2NFlkODhDbGRJak11TUR2SGEvUEhYVERvYlpjblhwWXFiRUtoOU05OXhsR0dkY25JODlyQUxFekNGeDVaeHRSUEd3Z3BJa0xpaHZ0QlRrV2NNTmwwNmhid3pCeVRiQkZRTml0UmwvRGVWSkJBaWRjdUtWS1dpVnpkZmtHVE44NXZUQ1draEl1Q0g4anYxM1Q4U05iZmI2OGhoVFBOQU0rTGVqUUVWZ0VadzliL01MWU5sdyIsIm1hYyI6ImEwMmNjOTMyM2FjN2RkN2VjMjFhNzY3Mjk0ODM5YjU5NDY3OWZiNWNlZGZkOWY5YjI0NjJmMWI2YzZhYTFhMzUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImloVG51bEtzYllMMGlHM3JHY0JYMVE9PSIsInZhbHVlIjoib0N4TTFSdEpGN0xKZERvaE9sRGVYRmlCam1FMGROK0plcDQ3SWVNcDBlS29EWTNKYXJXcE5kMU5OTDNuRXFaekY0TXh5bFFYOE15NzB2cUNOaWNqQU5DRk00Zi8xSlgyOC94bnJseFhJbTByRTV0VzZYS2dQd3lPb0EzM1h6dEpkd0tDeVltdUx0dEFVVG56VUhwQXF5WjBEelBQMWdMNjhCc1dVdHZPTmQzRHF4MlBEdnI0U1VxbkIzams1cWNpQWluMHZ4alFGYXZnTDZyQmNwYkFpQm0zTkxFemhVMzE2dDIvZlo4Q0lmTUFLZEp1R2h3ZnptelZLMmpYWEpoN3piUnJBOW1rMWhPdXlvcytOa0dkckRNSmhUZHZ3MEkrUWl4azd2UjRiY0ZDSzBzMjRDdmZ6WnBJSzRObUtCTkt1MThqbG5EMzhZZEs1bFZXNVppcElBSk56VWIrc3FiK21TamJLL3ZCOGtFR0hYWUlveGtPYlJjc1kvZkIxOWxGMTR5MWJGRGhKTmRialFWekxOK3I4TjR2MDZlUFhHTkxrWkVOUjQ1TVVYVVJFY3ljV3dFNWRXdWJGY1NjS3l1ZFh0YXZWeEhweE5TbGdySGl5V0dHOGthWVVnVXpPZS9WT1ZBN2RxQlRjd1RncmVwazlNRjZQRTB5dWNUdzZYd2hZeWR1VUc4T1RRZVYveVdtQ3FsN1VueXl1VVZ4RDNpbG9SenNLT1RIdURvclFkbkpUQ2VrYk5PWVUzMHY5TUNKcnRxQXYvaHRIWUIreE9Sb0t5dUJpSjZkYmVkUTk2a0owL1dvZGxWYjdjU3FLa3hSTU42UTlXOEhvUDJVd0tuOSIsIm1hYyI6ImU2Y2NhNDc3ZDY4YTk1ZjdlYmE2NjE4ZGJkNDJiNWY0Yzg3OWRjYTBmNWE5NjYyNDI2MGNkN2IzNjEwMGJmZDIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+