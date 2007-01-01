В Обнинске опаздывают автобусы
Движение общественного транспорта затруднено в четверг, 19 февраля, на фоне сильного снегопада.
- Погода сегодня не радует. Из-за снегопада движение на дорогах затруднено, образуются пробки, - прокомментировали в «Обнинском городском транспорте». - Общественный транспорт может выбиваться из графика.
Перевозчик попросил жителей наукограда с пониманием отнестись к ситуации.
