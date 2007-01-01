-11...-10 °С
Обнинск

В Обнинске устанавливают ограничительные рамки возле Южного въезда

Дмитрий Ивьев
18.02, 16:50
0 512
Работы ведутся в среду, 18 февраля.

- Такое бывало и не раз. Когда грузовые машины перегораживали наш тоннель, - прокомментировал глава города Стефан Перевалов. - Прямо сейчас на Южном въезде устанавливаем ограничительные рамки. Максимальная высота проезда - 3 метра. Чтобы габаритные машины не задевали и не портили ж/д пути.

Работы завершат сегодня.

