В Боровске закроют проезд к роднику

Но ограничения будут временными, сообщили в среду, 18 февраля, в администрации города.

- Уважаемые жители, в связи с проведением на Высоковском поле Масленицы, предупреждаем, что 21 февраля проезд к роднику будет временно запрещён с 6:00 по 17:00, - говорится в официальном комментарии.

Напомним, на этой неделе праздники по случаю Масленицы проходят по всей Калужской области.