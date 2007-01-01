-9...-8 °С
Обнинск

В Боровске закроют проезд к роднику

Дмитрий Ивьев
18.02, 14:37
0 340
Но ограничения будут временными, сообщили в среду, 18 февраля, в администрации города.

- Уважаемые жители, в связи с проведением на Высоковском поле Масленицы, предупреждаем, что 21 февраля проезд к роднику будет временно запрещён с 6:00 по 17:00, - говорится в официальном комментарии.

Напомним, на этой неделе праздники по случаю Масленицы проходят по всей Калужской области.

