В Обнинске разбились «Мерседес» и «Фольксваген»
Обнинск

В Обнинске разбились «Мерседес» и «Фольксваген»

Дмитрий Ивьев
18.02, 08:28
Около 14:00 во вторник, 17 февраля, авария произошла в районе дома №1а на улице Кабицынской. Об этом сообщили в Управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, 37-летний водитель «Мерседеса» не пропустил «Фольксваген».

Травмы в ДТП получил 21-летний пассажир «Фольксвагена». Врачи оказали ему помощь.

