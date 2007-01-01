В Обнинске разбились «Мерседес» и «Фольксваген»
Около 14:00 во вторник, 17 февраля, авария произошла в районе дома №1а на улице Кабицынской. Об этом сообщили в Управлении МВД по Калужской области.
По предварительным данным, 37-летний водитель «Мерседеса» не пропустил «Фольксваген».
Травмы в ДТП получил 21-летний пассажир «Фольксвагена». Врачи оказали ему помощь.
