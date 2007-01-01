В Ермолино сгорела машина
Пожар в этом городе Боровского района произошёл днём во вторник, 17 февраля, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Около 14:05 вызов спасателям поступил с улицы Советской.
Там сгорел автомобиль.
По предварительной информации МЧС, никто из людей не пострадал.
Причины пожара будет выяснять инспектор госпожарохраны.
