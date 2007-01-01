-9...-8 °С
Обнинск

В Ермолино сгорела машина

Дмитрий Ивьев
18.02, 07:01
0 880
Пожар в этом городе Боровского района произошёл днём во вторник, 17 февраля, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Около 14:05 вызов спасателям поступил с улицы Советской.

Там сгорел автомобиль.

По предварительной информации МЧС, никто из людей не пострадал.

Причины пожара будет выяснять инспектор госпожарохраны.

