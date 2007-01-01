-9...-8 °С
В Балабаново организовали подвоз воды из-за коммунальной аварии

Дмитрий Ивьев
18.02, 08:00
0 1142
Вечером во вторник, 17 февраля, в администрации города сообщали, что аварийные ремонтные работы в месте реконструкции трассы М3 «Украина» ещё продолжаются.

На улицы Московскую, Коммунальную и в СНТ «Берёзка» организовали подвоз воды.

Пока нет официальных данных, вернули ли воду в ночь на среду. В социальных сетях жители жалуются на слабый напор.

