Дом сгорел в Боровском районе
Утром во вторник, 17 февраля, пожар произошёл в деревне Сороковеть.
Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Около 11:30 там загорелся частный жилой дом.
Точные обстоятельства этого происшествия станут известны позже.
На месте работали спасатели.
По предварительным данным, никто из людей не пострадал.
