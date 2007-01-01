-11...-10 °С
Обнинск

Дом сгорел в Боровском районе

Дмитрий Ивьев
17.02, 12:30
0 249
Утром во вторник, 17 февраля, пожар произошёл в деревне Сороковеть.

Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Около 11:30 там загорелся частный жилой дом.

Точные обстоятельства этого происшествия станут известны позже.

На месте работали спасатели.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

