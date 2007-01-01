В Боровске затянулся ремонт водопровода
Во вторник, 17 февраля, работы на улице Берникова не смогли завершить в обозначенные ранее сроки.
Об этом сообщили в администрации города.
- В связи с тем, что восстановление водоснабжения на сетях Калугаоблводоканала по ул. Берникова затянулось, организована бесплатная выдача воды из водомата по адресу: ул. Берникова, д. 64 (магазин «Верный») с 20:00 сегодня до 20:00 завтра, - говорится в официальном комментарии.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь