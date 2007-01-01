-11...-10 °С
Обнинск

В Боровске затянулся ремонт водопровода

Дмитрий Ивьев
17.02, 16:21
Во вторник, 17 февраля, работы на улице Берникова не смогли завершить в обозначенные ранее сроки.

Об этом сообщили в администрации города.

- В связи с тем, что восстановление водоснабжения на сетях Калугаоблводоканала по ул. Берникова затянулось, организована бесплатная выдача воды из водомата по адресу: ул. Берникова, д. 64 (магазин «Верный») с 20:00 сегодня до 20:00 завтра, - говорится в официальном комментарии.

