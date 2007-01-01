В Обнинске перекрыли улицу Горького
Во вторник, 17 февраля, там проходят ремонтные работы в районе дома №6а.
Коммунальщики устраняют утечку на водопроводе.
- В связи с этими работами временно ограничен проезд по улице Горького в районе этого дома, - заявили в филиале РИР. - Просим водителей планировать свои маршруты с учетом ограничения движения и заранее выбирать пути объезда. Приносим извинения за временные неудобства. Об открытии движения сообщим дополнительно.
