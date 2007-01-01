В Обнинске восстановили движение по трассе М3 «Украина»
С раннего утра вторника, 17 февраля, там наблюдались проблемы с проездом по 103 километру федеральной дороги из-за сломавшегося грузовика.
Большегруз перекрыл проезжую часть в сторону Калуги в месте реконструкции дороги.
В 15:23 Управление МВД по Калужской области сообщило, что движение по трассе восстановлено.
