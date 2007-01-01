-11...-10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске восстановили движение по трассе М3 «Украина»
Обнинск

В Обнинске восстановили движение по трассе М3 «Украина»

Дмитрий Ивьев
17.02, 15:28
0 664
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

С раннего утра вторника, 17 февраля, там наблюдались проблемы с проездом по 103 километру федеральной дороги из-за сломавшегося грузовика.

Большегруз перекрыл проезжую часть в сторону Калуги в месте реконструкции дороги.

В 15:23 Управление МВД по Калужской области сообщило, что движение по трассе восстановлено.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlFIZktvZ3RhaXJUN1I1TUhRUVBGRUE9PSIsInZhbHVlIjoiVTMwNmtEOG84dU5GdUtPa0JhWDBCRkxEUklPZVAzcHpoWVJXSTdyMjN3Ulo1S3JqM3Y3cmpNMXIzRFFsNDVobHcwNkQvN1BSK0VSMjJRenMvem5TNUFnaXVZNTZQcVZqcW1ESFdCSFc4d2trdzh6N2VvWncycXlZRE9PM0s3NzRTY1c0OE1GSW1PMjJERFFCeDJaOXR4ZEg2bmtTckNXTjhsNTlaSWZ3VkVaUGtuTlBPQk9zQmZ1Uno2RzFsTm1tTldZdWd0Sm94Z0lVdWlTalU0U2JmdStLNXhRYUpQYUtBZ21BWmI3dTZJR0FyMnVXNjkrVXhCQWo1TFhjM2hlRXkrS3RMUlM1ZlVhY3h5czIyais1bFVpY1g2N213dVhmTzd4SDRLay9hV25RclIraWl1SENDM1E2ZlZjY00xMW9PNlFsS01lVytpRFRjazNsYTRkOFB0VDdvM00weVRBRndGUjJqYmdHVVVCMzI5cG5KOERqMnFCOGEva1pPNzVneDd5WGJheDFhZUt0WGJuUWhiQ2x4cUxCdUpwaW01dzJ3QWlkazFDLzdmeGsxMEYxODFWQ0txREowM1RleXRWaiIsIm1hYyI6IjQ0MDIyZTEzMDhmMzQyZWYyMjg4MDhhNzg2ZTJjZTQzMjc1YmNiN2FkMjliNTkzZTViMjMzNzBmMzIwZDZjZjEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImVHNU1GWHN0dFYvN01JQWcydSs4UkE9PSIsInZhbHVlIjoiZ2l4SDJ3UW9JRG44WWN0a1hJWVVoNS9ZZkNmb0VOK29Cak9iNktTQ1I5dXJ5S1lQQzNPa2JyYm5FbGpuQmVDQzR4Y3JHUEZ2RnA3dzk5N05jdHhpNGtrK3UyMlNLSkJaMVRPdE9nTjVnd3pUWFBHYmFjdm01RFJ5bkJQbXQyVEhNL0FsMTdYaGNxRTlDR0NYaHl3ZU9pYmNjQU1GN28vMmhXZXpCR29Wbm5MclJMQjFXMk54QVVRc3dweXlUbk5jKzFxdXhESzJ1VzVmSEdsL1hXK2JWbkJpWGptTkJid2Q1OXJCZ0paU1VmazdQSWZUU0pTYkV2VlpUa3o5SkpJSkxtb1AvaUNubllFL3QrYis2VTk5MXlYZDVQSlJweC9NcGlKZVpqYnozNXVSZys0MWUxRzRobFdaNnk1Rmd6eTRIcU81VXVzeGh3MlFkMEh5ZHdsTFcrUzNPanRrbEd0U3B5UnVhTU5PRmhXMnlpcTJyUlN4S0FvQVhWcTdTZUpRWmlDcEo0czk0SWF2bXFZdmhSRERYOGF3ZGtORzhFc1lQMTJCbnRERUZoNy9OQWhJdVNwSTcva1hpa3VrUG5aSU5aSXBaby84d3BieHNLK29tWEMwN0svd04vOTJkdzhtaUJjSEpHaUdVRUMvUklIbGMxUXBueFlWTTVHUGIyY2VydWxmRjhmajFuYi96TXluR3VvLzMxZDFQVCttd2puSEVWT1pmdllud3ZhYjZIdzlBRFpMN0lQanZDY3BscmlwUThBcEMrZzA3U2pmdGFCTCtHUHMyRTErTnVjMGtXZko5NGRPcWNPVDIyQjFwYjFxbUNIVDRaUThvMGp1Z0dBcCIsIm1hYyI6ImQ3Y2FkMWIyNmI4NTkzMzQ1MTQ0ZTI2OTNiNmQxZmZiYTA1NDY1OWZlOTIzYWE0YmRjMDYwZjgyMGM0OWRjYTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+