Обнинск В Балабаново опять отключили воду из-за аварии
Обнинск

В Балабаново опять отключили воду из-за аварии

Дмитрий Ивьев
17.02, 12:53
1 352
Труба повреждена в ходе реконструкции автомобильной трассы М3, сообщили во вторник, 17 февраля, в местной администрации.

- Без холодного водоснабжения остались микрорайоны улиц Восточная, ДРП и СНТ «Берёзка», - говорится в официальном комментарии.

Сейчас ремонтная бригада «Калугаоблводоканала» уже работает на месте происшествия.

