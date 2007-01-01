В Балабаново опять отключили воду из-за аварии
Труба повреждена в ходе реконструкции автомобильной трассы М3, сообщили во вторник, 17 февраля, в местной администрации.
- Без холодного водоснабжения остались микрорайоны улиц Восточная, ДРП и СНТ «Берёзка», - говорится в официальном комментарии.
Сейчас ремонтная бригада «Калугаоблводоканала» уже работает на месте происшествия.
