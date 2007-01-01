-16...-15 °С
Обнинск

Жительница Обнинска лишилась 25 тысяч рублей, пытаясь купить телефон

Дмитрий Ивьев
17.02, 09:29
Жительница Обнинска лишилась 25 тысяч рублей, пытаясь купить телефон

Женщина стала жертвой мошенников, решив приобрести смартфон через интернет. Она нашла объявление в соцсети, изучила отзывы — всё выглядело надёжно. Под постом была ссылка на сайт магазина, где ей понравился телефон за 12 900 рублей. Продавец пообещал ещё один гаджет в подарок и доставку в течение суток, рассказали 17 февраля в полиции.

Менеджер попросил сразу оплатить полную стоимость — и за основной телефон, и за подарочный (ещё 12 900 рублей), заверив, что деньги за второй аппарат вернут позже. Женщина поверила и перевела 25 800 рублей.

После оплаты связь с продавцом оборвалась. Ни телефонов, ни денег обратно женщина так и не получила.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Следователи ищут злоумышленников.

