В отделении почты Обнинска восстановили теплоснабжение
В понедельник, 16 февраля, прокуратура города Обнинска проведении проверки соблюдения безопасных условий труда работников одного из отделений почтовой связи города.
По данным ведомства, проверка показала, что значения температуры воздуха были значительно ниже гигиенических нормативов и составляли от 7,40 градусов до 9,30 градусов при минимально допустимой 15,0.
Прокуратурой города внесла представление. Теплоснабжение отделения восстановили.
