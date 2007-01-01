В отделении почты Обнинска восстановили теплоснабжение

Фото: прокуратура Калужской области

В понедельник, 16 февраля, прокуратура города Обнинска проведении проверки соблюдения безопасных условий труда работников одного из отделений почтовой связи города.

По данным ведомства, проверка показала, что значения температуры воздуха были значительно ниже гигиенических нормативов и составляли от 7,40 градусов до 9,30 градусов при минимально допустимой 15,0.

Прокуратурой города внесла представление. Теплоснабжение отделения восстановили.

Ранее мы писали об этом.