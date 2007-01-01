-16...-15 °С
Обнинск

В Обнинске опаздывают автобусы двух маршрутов

Дмитрий Ивьев
17.02, 08:50
Утром во вторник, 17 февраля, пассажирам приходится долго ждать автобусы №6 и №8.

Причиной этому стали большие пробки на трассе М3 «Украина» из-за сломавшейся фуры.

- К сожалению, МБУ «ОГТ» повлиять на ситуацию не может. Проезд на участке от Северного выезда в сторону Калуги затруднён, по сообщениям наших водителей, уже с 5 утра, - прокомментировали в «Обнинском городском транспорте».

