В Обнинске опаздывают автобусы двух маршрутов
Утром во вторник, 17 февраля, пассажирам приходится долго ждать автобусы №6 и №8.
Причиной этому стали большие пробки на трассе М3 «Украина» из-за сломавшейся фуры.
- К сожалению, МБУ «ОГТ» повлиять на ситуацию не может. Проезд на участке от Северного выезда в сторону Калуги затруднён, по сообщениям наших водителей, уже с 5 утра, - прокомментировали в «Обнинском городском транспорте».
