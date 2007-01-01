Сломавшаяся фура перекрыла трассу М3 «Украина» в Калужской области
Это произошло утром 17 февраля на 103 километре федеральной дороги в черте Обнинска.
Двигавшаяся в сторону Калуги фура «Ситрак» перекрыла проезжую часть.
Пробки собрались в обе стороны.
- Объезд для легкового транспорта организован через город Обнинск, - рассказали нам в Управлении МВД по Калужской области.
На месте работают сотрудники ГАИ.
