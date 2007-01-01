-16...-15 °С
Обнинск Сломавшаяся фура перекрыла трассу М3 «Украина» в Калужской области
Новость дня Обнинск

Сломавшаяся фура перекрыла трассу М3 «Украина» в Калужской области

Дмитрий Ивьев
17.02, 08:46
0 937
Это произошло утром 17 февраля на 103 километре федеральной дороги в черте Обнинска.

Двигавшаяся в сторону Калуги фура «Ситрак» перекрыла проезжую часть.

Пробки собрались в обе стороны.

- Объезд для легкового транспорта организован через город Обнинск, - рассказали нам в Управлении МВД по Калужской области.

На месте работают сотрудники ГАИ.

