В Обнинске раскопают улицу Горького
Временное ограничение проезда в районе дома №6а будет введено с 8 утра во вторник, 17 февраля. Об этом сообщили в филиале РИР.
Там запланированы ремонтные работы на водопроводной линии.
- Просим водителей планировать свои маршруты с учетом ограничения движения и заранее выбирать пути объезда, - говорится в комментарии коммунальщиков. - Приносим извинения за временные неудобства.
