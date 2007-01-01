В Обнинске раскопают улицу Горького

Временное ограничение проезда в районе дома №6а будет введено с 8 утра во вторник, 17 февраля. Об этом сообщили в филиале РИР.

Там запланированы ремонтные работы на водопроводной линии.

- Просим водителей планировать свои маршруты с учетом ограничения движения и заранее выбирать пути объезда, - говорится в комментарии коммунальщиков. - Приносим извинения за временные неудобства.