-12...-11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске раскопают улицу Горького
Обнинск

В Обнинске раскопают улицу Горького

Дмитрий Ивьев
16.02, 14:47
0 124
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Временное ограничение проезда в районе дома №6а будет введено с 8 утра во вторник, 17 февраля. Об этом сообщили в филиале РИР.

Там запланированы ремонтные работы на водопроводной линии.

- Просим водителей планировать свои маршруты с учетом ограничения движения и заранее выбирать пути объезда, - говорится в комментарии коммунальщиков. - Приносим извинения за временные неудобства.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IklCeGJtZmJlaDlWNlUzd0s5TVVTdmc9PSIsInZhbHVlIjoiTVBMdnhJVk9yZHFudUo3TlV6QktTVGEra09sbmQvSnA4M0hkYlB2U3UweTA5dmJ0V3J3SmtpeHc1OWcwRjF1KzlBOTJNQjdZQWpEOUFRd1A3Z1B0bHUrRHdkNlZEWjlMWTNZa04vaFJOS1J0TEpjNi8yWjBBS0xGQmpjZUFUNUhMbjJVOFdUVGpid3F0R045VEJRcElYa29DRjhOc0ZSY2NVYW40MFRhL0YwTmZqNU1EbmVpS0hZZng3U2xuTWNpSThZQjk3cm1pWEROT243eUNPK2lQT2RGMnVmZ2VtRU1BN3lIT25EQXlyOXpHRXcyQWppOTNDeVZYUmkyUlU5VzF4OVpkUlZ2dWtHNEtNUmhLNUVCaUVtN2pwb1pINTlOaUZ6eWlLQlI2UjNqcC9UUWY5ZUtNUGlFdk0rczdCSTEyZVE2dzVuMVFWSFZnWVQvK1VHcTVLaVluS3MvbkJTRmpFSlM5RUZVSGZ0TlRndEIwT3BwdjAyYy8waEJEYWd3WGV5dVpuM3hlY3JPSEFTQWUycjFFWUdCeTlXTWs2V0tKYUlPN0R4dG0wOTE5aWxqNkpqWVhqanRwMSt0Y1NjNyIsIm1hYyI6IjNjZjNkMjRlYmVmYjVmZGY3Y2NjNTI5MjViNTQ2MGE2M2E4OTJlYmQ5NGU5NzVmNWQyMjZiY2NiNWFjM2NhN2UiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkxIVnRrS0JIajVZZVA5eU11T05reEE9PSIsInZhbHVlIjoibVZtaGxpbUx0NFBNVWxDYi9ZeFdOWnRmekcrV2dQbDdkeG0vbCtMa0dpU2VHYlJMWVR0WE1uUklPcDBPYWhzNUpaeW5mZFBkaEpMK1REYVpiM0wveDJ1V0d2OWd3NXozQ0dSSVVWRElwZDlvcy9BRkV0OG9pUFF3blE1U08zNlU4dk1keTlmY2lxdDBCenZnU0cxYWxYQmxaNDljNm83THhDK0s4VExDN3cwRHBBeGpIcTExSFdaN2VYcVBRdFRxNlNxYUpZaGpEZjh2UlBOZHVzMXR0YnIybmZSTzgxMzhSVHkvYnhRSVVKcmtoQ1hRRng5a0RITkNMZlJOYzE0Z3cwTEFhUWs3SzdONXRnQktMYjBmTzhPLzRsTmx5VlJRemYwWS95WlhFWENiUjRqcHR5SXQ0YkdIQmd6V0RZN2VxMHhWeEVGUno4elRHSSs0THV4OGFVcWRmd0Y2U2hyRUJ6aFlxdzhYTnY5VkdGSmlOZ3FjYjhGMzlDN3RNajN1c3ZSYktPeGQ4MmU0WlYwTzVhMm1FaVZSSEN0d0VmUCtUSndTemF1emppalg1aksxdTJENCtsNXFOekVSSVozei9UendnYTRMTUprQmJyNXIwR21ibE83WndXZGdzOEpha0paQmZmQUZIR2NyUGdaaHpwWVdPWThvN1ZqYkdMUXhkcTJ6a2g3KzVENldaUDQ2SU9hdnJvcUlRQlExbGt2emVmalM0cjhvajJ2Ny80ZWJIVXFDWnduVitLMmNDSWJtTjl6YmZPamEyYkg3MEMzMnF0K1RLS3F2eStKQTZlSi83eGN1OWJ3MG53NFF4UUFEZXpTdlo0eTRlVjJXSFcvMiIsIm1hYyI6IjY3YzM3ODg3ZjM2MDkxZTUwYTdhNzBhZDEyZjZlOTc1M2YxYmQyOTIxMzcyODY1MjM4N2ZmOGVjYzhlYzNkZjgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+