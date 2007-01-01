В Обнинске опаздывают автобусы
Проблемы с движением общественного транспорта возникли в городе в понедельник, 16 февраля, на фоне сильного снегопада.
- Ситуация на дорогах усложнена, - прокомментировали в «Обнинском городском транспорте». - Из-за этого автобусы могут приезжать на остановки позже заявленного в расписании времени.
Жителей наукограда попросили отнестись к ситуации с пониманием.
