В Обнинске сгорела детская коляска
Пожар произошёл вечером в воскресенье, 15 февраля, в подъезде многоквартирного дома на улице Ляшенко.
Вызов спасателям поступил около 19:00, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
По предварительной информации, никто из людей в результате этого происшествия не пострадал.
Причины возгорания ещё не называются.
