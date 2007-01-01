-13...-12 °С
Обнинск

В Обнинске сгорела детская коляска

Дмитрий Ивьев
16.02, 08:53
Пожар произошёл вечером в воскресенье, 15 февраля, в подъезде многоквартирного дома на улице Ляшенко.

Вызов спасателям поступил около 19:00, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, никто из людей в результате этого происшествия не пострадал.

Причины возгорания ещё не называются.

