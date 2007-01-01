-13...-12 °С
Обнинск

В Балабаново отремонтировали теплотрассу

Дмитрий Ивьев
16.02, 08:11
Срочные аварийные работы велись в воскресенье, 15 февраля.

Утечка произошла на сетях, которые ведут к котельной «Лесная», рассказали в местной администрации.

Временно было снижено давление в сетях, поэтому температура воздуха в домах мгла снизиться.

Но вскоре ремонтные работы удалось завершить. Батареи в квартирах вновь нагрелись.

