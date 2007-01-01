В Балабаново отремонтировали теплотрассу
Срочные аварийные работы велись в воскресенье, 15 февраля.
Утечка произошла на сетях, которые ведут к котельной «Лесная», рассказали в местной администрации.
Временно было снижено давление в сетях, поэтому температура воздуха в домах мгла снизиться.
Но вскоре ремонтные работы удалось завершить. Батареи в квартирах вновь нагрелись.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь