В Боровске обрушилась часть дома

Об этом в воскресенье, 15 февраля, написала жительница Боровска а в комментарии под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, на проблему никто не обратил внимание.

— Пошли вторые сутки после обрушения части дома в Боровске на улице Некрасова, никакой реакции! Над детской площадкой второго дома свисают металлоконструкции и опасную зону даже не обнесли лентой! Скажите, пожалуйста, у нас должна случиться трагедия, чтобы на это обратили внимание? - написала местная жительница.

— Направлено требование в УК о необходимости как можно быстрее оградить придомовую территорию, - прокомментировали ситуацию в Госжилинспекции.