Два человека пострадали в ДТП на калужской трассе

Авария произошла около 10 утра в пятницу, 13 февраля, на федеральной дороге А130 в Жуковском районе. Об этом сообщили в Управлении МВД по Калужской области.

По предварительной информации полиции, 26-летний водитель «Киа Сид» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовую «Газель».

Травмы в аварии получили водитель легковушки и его 33-летний пассажир.