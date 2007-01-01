Два человека пострадали в ДТП на калужской трассе
Авария произошла около 10 утра в пятницу, 13 февраля, на федеральной дороге А130 в Жуковском районе. Об этом сообщили в Управлении МВД по Калужской области.
По предварительной информации полиции, 26-летний водитель «Киа Сид» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовую «Газель».
Травмы в аварии получили водитель легковушки и его 33-летний пассажир.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь