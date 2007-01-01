0...+1 °С
Обнинск

Два человека пострадали в ДТП на калужской трассе

Дмитрий Ивьев
14.02, 10:12
0 644
Авария произошла около 10 утра в пятницу, 13 февраля, на федеральной дороге А130 в Жуковском районе. Об этом сообщили в Управлении МВД по Калужской области.

По предварительной информации полиции, 26-летний водитель «Киа Сид» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовую «Газель».

Травмы в аварии получили водитель легковушки и его 33-летний пассажир.

