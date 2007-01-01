Где в Обнинске вывезут снег 14 февраля
Городская администрация попросила автомобилистов не оставлять свой транспорт на следующих участках:
с 02:00 - ул. Гагарина (расширение проезжей части от кольца в районе памятника самолету МИГ-29 в сторону кольца на пересечении с ул. Табулевича).
А сегодня с 22:00 будет проводиться погрузка и вывоз снега в межквартальном проезде по проспекту Ленина — улице Гагарина.
