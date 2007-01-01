+1...+2 °С
Обнинск

В Балабаново отключат воду

Дмитрий Ивьев
13.02, 15:59
Во вторник, 17 февраля, из-за реконструкции трассы М3 «Украина» в городе будут проходить ремонтные работы на водоводе, сообщили в калужском областном водоканале.

С 9:00 до 21:00 холодную воду отключат по следующим адресам:

  • ул. 1-8-я Восточные,
  • п. ДРП,
  • СНТ Березка.

Также будет наблюдаться пониженное давление на улицах Московской и Коммунальной.

