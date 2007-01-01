В Балабаново отключат воду
Во вторник, 17 февраля, из-за реконструкции трассы М3 «Украина» в городе будут проходить ремонтные работы на водоводе, сообщили в калужском областном водоканале.
С 9:00 до 21:00 холодную воду отключат по следующим адресам:
- ул. 1-8-я Восточные,
- п. ДРП,
- СНТ Березка.
Также будет наблюдаться пониженное давление на улицах Московской и Коммунальной.
