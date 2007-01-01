+1...+2 °С
Обнинск

Ещё одну трубу прорвало в Балабаново

Дмитрий Ивьев
13.02, 12:59
0 290
Об утечке в пятницу, 13 февраля, сообщили в местной администрации.

- В районе акатовского водозабора на линии холодного водоснабжения произошёл порыв, - говорится в официальном сообщении. - Горожанам можно не беспокоиться: водоснабжение полностью сохраняется. Давление в системе остаётся стабильным, отключений не планируется. Вода во все дома продолжает поступать в обычном режиме.

Сейчас на месте происшествия работает аварийная бригада.

