Ещё одну трубу прорвало в Балабаново
Об утечке в пятницу, 13 февраля, сообщили в местной администрации.
- В районе акатовского водозабора на линии холодного водоснабжения произошёл порыв, - говорится в официальном сообщении. - Горожанам можно не беспокоиться: водоснабжение полностью сохраняется. Давление в системе остаётся стабильным, отключений не планируется. Вода во все дома продолжает поступать в обычном режиме.
Сейчас на месте происшествия работает аварийная бригада.
