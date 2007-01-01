В Бухловке разбились «Газель» и «Киа Сид»
Авария на трассе А130 в Жуковском районе Калужской области произошла около 10:20 в пятницу, 13 февраля.
Там столкнулись грузовая «Газель» и легковой автомобиль «Киа Сид».
По предварительной информации Главного управления МЧС по Калужской области, травмы в аварии пострадал один человек.
Причины этого происшествия устанавливаются.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь