Обнинск В Бухловке разбились «Газель» и «Киа Сид»
Обнинск

В Бухловке разбились «Газель» и «Киа Сид»

Дмитрий Ивьев
13.02, 12:43
0 513
Авария на трассе А130 в Жуковском районе Калужской области произошла около 10:20 в пятницу, 13 февраля.

Там столкнулись грузовая «Газель» и легковой автомобиль «Киа Сид».

По предварительной информации Главного управления МЧС по Калужской области, травмы в аварии пострадал один человек.

Причины этого происшествия устанавливаются.

