Обнинск

Жителя Обнинска осудят за продажу арестованного автомобиля

Евгения Родионова
13.02, 14:06
0 178
В пятницу, 13 февраля, прокуратура города Обнинска сообщила об утверждении обвинительного акта и направлении в суд уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в продаже арестованного автомобиля.

— Мужчине передали автомобиль на ответственное хранение. Его предупреждали об уголовной ответственности за незаконные действия, но это его не остановило. С февраля по март 2024 года он продал его неустановленному лицу, - уточнили в прокуратуре.

За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

