Массовое ДТП произошло на трассе в Калужской области
Вечером в четверг, 12 февраля, в деревне Папино Жуковского района на федеральной дороге А130 столкнулись три автомобиля.
По предварительным данным, около 18:50 там разбились «Чери Тиго», «Шкода Рапид» и грузовой «Мерседес», рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Сообщается, что травмы получил один человек.
Информация о его состоянии уточняется.
