Массовое ДТП произошло на трассе в Калужской области

Вечером в четверг, 12 февраля, в деревне Папино Жуковского района на федеральной дороге А130 столкнулись три автомобиля.

По предварительным данным, около 18:50 там разбились «Чери Тиго», «Шкода Рапид» и грузовой «Мерседес», рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Сообщается, что травмы получил один человек.

Информация о его состоянии уточняется.