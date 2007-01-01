0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Массовое ДТП произошло на трассе в Калужской области
Обнинск

Массовое ДТП произошло на трассе в Калужской области

Дмитрий Ивьев
13.02, 08:42
0 772
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Вечером в четверг, 12 февраля, в деревне Папино Жуковского района на федеральной дороге А130 столкнулись три автомобиля.

По предварительным данным, около 18:50 там разбились «Чери Тиго», «Шкода Рапид» и грузовой «Мерседес», рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Сообщается, что травмы получил один человек.

Информация о его состоянии уточняется.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImhueWFCVWFybHhFRnJSY0IwSEVFWWc9PSIsInZhbHVlIjoiU1h6bnBBN1ZnRmZpcnI3R2c2R2Nabm5GV1dFeWYycGdITWlOTlg5L1AzL2pqQjhEenVsdEUvZTQ1TjJtV2FlamRhR2FnQzZ3V0QwbGxYeDlWK2JZSDhyM2M0TVdSUmNKQU1YYjlkb0ZEMGlsWTdua2FnWFVGZHMrZXhNSmdlcThZVU11VEpBcXVjMzVlWGhxMFVBbllSRXpBY1NaczBYUUxwdXc5RHhzZXhVQ1dGVkcyY0xRSGlKMG90MWtUbW5SQzVNckllSi9RcVFwbGRuVS9YRlVDLzJTVFhJcUxSemc2MThQV2RiN0lWUWtxbi9vaCtqbEdQWktpOUtNanhYUDdiSUIrVGZLclpqc1ZtdHJrcjlrZDFEODB1SEdVUTRNQ1Q0a2ZVOGFRTFNadGtHWVNqTXloRzV0RGh2R0N1OHFBRDYwMDFuNkprUVBqWWFhb3VMUGY3Z1BjSWMvcXUra1VyOGExdDhmekg1cEdXTnIwTWYwZFgwcVhKb1BaL2xnS2paVkhhdms0QVViZFBKczl3L25ZK2piWDFrNkp4UUxoNnl3UDAxYktlTy9NaEliemE0NTVDYW9KRFlpd0FUSCIsIm1hYyI6IjQ3YjFmYjZlNmJkNGIzMGQ2ZTg1MTQ0Y2Q3ZTE0N2YzOThkZTI0MDQ3NzAwMmQ0OTgwZWM0ZTFmZGY2ODBkNmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImlyQmJxNUJmdW5xYVBoM3FMNjJDV3c9PSIsInZhbHVlIjoiSDJTMTIzcnFVd2pETVpEVThIL0dSRzlFTkZlRmszSkZSSWwwK0JpY09mQXRVemZUUjR4d3FaeWNzQzlDVVlQVndXdThrUUgzd1ZIY0dub0NiN3VDS1gxNW5QbVIrL2JDckVxRmtKRzRlTXpDc3dqNjk4MzVlalVBRDE1Y0F0d3o4Q2s2NUF3bG1nL0t5MDZyY0ozMzV5TEVBZXNHOVBmNGdkZ2FPNThCOForTFpSUURLS3ZVZzZDd0hyWXhLWDRzQncvQXdkelR1dThvYnV6OTRYTnhERnZTaG1xR0tLbGYxOXYyU0VtYTBwN3hTQnBqdE9oQmhlNXZMRXl0VjlVMGRhQzZUbmw2QklmK2dXeUk0bTJnckR6TkhhSHdVQ3RxSnMvMUdmZWVKcXZEaThEMzVNZjN0dWhuNWhhVmxMSFdqYS9QZWwvTXh1d2ljTGl0MzlsVmdqL3hMVHk3Nzc5bGtqa0hCWHh3VTZJdnY0dElTdXdLKzBhY3AyZHhKNFRPRUpzQzhEWDRtLy8rK2Q3Vm5YQm5oSjRRVVZKUkthbnBvWWNsY0p0SHNtcFNzSWp3SFJaT0FTU2tpYkdMbzVOa0ZiaXVKOUhQbjNvVFFidUJ6MHpJTkhnSFI3VzhNcjBpQ29xMEEreFdqc2tIc04rZVJ3UGNBMFZpbUkwQ2x3a0lpVUJpQkdqeWt4bmt2WTUzNnJCMmV6b2E3Tm5TOW1yeVExNDdMU1BDbkFqVUY5U3djMlV2TkduMmhuR1A1S1hoUjkrU2pPTERrdDRjMDc1VWg1TUdFUngydWhjcTJLYjJMLzN5T2NDREU4cnFFUmhsZlhGMWl0R2Jjb3dISTRBTiIsIm1hYyI6IjkyMmIzMzI2MzVjZThjNWVkMTYwNDYzYTYwNTk0ZDMxMGRlODVmN2U4ZWI0NDU4NDc1ZWRjNDAyOGI3NzRmOTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+