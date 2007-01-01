-3...-2 °С
Обнинск

Где в Обнинске вывезут снег 13 февраля

Дмитрий Ивьев
12.02, 16:30
0 202
Городская администрация опубликовала график работ. Водителей просят не парковаться на следующих участках:

  • с 02:00 - ул. Гагарина (расширение проезжей части в районе памятника самолету МИГ-29);
  • с 04:00 - ул. Курчатова (автомобильные парковки от пересечения с ул. Энгельса в центр);
  • с 04:00 - ул. Гагарина (от АЗС по ходу движения к пр. Маркса);
  • с 08:00 - ул. Щацкого (автомобильная парковка кинотеатра «Мир»);
  • с 08:00 - ул. Победы (от памятника А.Ф. Наумову в сторону ул. Курчатова).

