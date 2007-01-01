Где в Обнинске вывезут снег 13 февраля
Городская администрация опубликовала график работ. Водителей просят не парковаться на следующих участках:
- с 02:00 - ул. Гагарина (расширение проезжей части в районе памятника самолету МИГ-29);
- с 04:00 - ул. Курчатова (автомобильные парковки от пересечения с ул. Энгельса в центр);
- с 04:00 - ул. Гагарина (от АЗС по ходу движения к пр. Маркса);
- с 08:00 - ул. Щацкого (автомобильная парковка кинотеатра «Мир»);
- с 08:00 - ул. Победы (от памятника А.Ф. Наумову в сторону ул. Курчатова).
