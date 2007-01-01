-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Жителя Обнинска осудят за хранение психотропных веществ
Обнинск

Жителя Обнинска осудят за хранение психотропных веществ

Евгения Родионова
12.02, 16:25
0 233
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В четверг, 12 февраля, прокуратура города Обнинска сообщила об утверждении обвинительного заключения в отношении 37-летнего местного жителя.

По данным ведомства, его обвиняют в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта психотропных веществ.

— Летом 2025 года мужчина купил психотропное вещество в большом количестве и хранил его дома для себя. После того как он употребил часть вещества, ему стало плохо, и он вызвал скорую. В больнице он понял, что врачи возьмут у него анализ крови и увидят наличие наркотиков. Он решил сбежать. В подвале больницы он нашёл шкаф с одеждой сотрудника, переоделся и незаметно вышел из здания. Остатки вещества он спрятал в этом шкафу. Когда мужчина вернулся в больницу за веществом, его задержала полиция, - пояснили в прокуратуре.

Теперь ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
обнинск
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
33%
0%
0%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IittMDV3UXppSVRzZE12aFRoVG55MGc9PSIsInZhbHVlIjoiL21URWsvL0ZiOHYyV1hXMzN2STd4NEY5ckN5bEdVdmR2c3c5RW5Cb0hLUlFmN0lkWUhQWHl2ZEhsWFNkOExsR3hzYWhYdW5lZU5OMk9UMDhmV2gyYURIUWE0RFBTcGY5bWN0VTNnbzJMWnVXck12K0JTcUNiQURvUlJsVzRRVGNYVksyRHZ4MjdadE1TR3E1TU5sdzBTL2RKS21UdTVBUWlZY1VQMzB6Q2pDT2dDd0JhTzliMmRLdXNFUWpBRFhld2E4dGk5NEkwejdGTllaY1VCT1hnYktvMGJxbkZPZExRNU1jbW9LYVpCL2o1SDVnZ2l0cXBqZjFRQk1pR2ZQMXN2SFh1RmlMak93TStyV3l1WWhLeGNyUG9YUFRhbmdCMG5Db0pnaUUrWlMwSjJGVUF1c1BpRXZiU05oQ2ZiTTgwRmNsTHU3SDZzRkE1elJHcmFWY3VsOUZTMkpDNlU5MlpxRTV3eUhSd0E0WHUzLzBHYlVuVURvczd6UkxKSEFRQzFtRlp1ZUZxYkc2alBzWDNFa1pMZDNtQmcyR280Q3FuMGcxaUIzRlJnKzZIanpZanhRT0lIUFViWHR6SG9tZyIsIm1hYyI6IjY3YTAwNGQwMjliMzNiYTRhMzA2MjliYWEzN2U2MGYxZWE3OWE3MTJhN2UzNTI2ZTUzN2Q4NTFmYzA3MzA1ODAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ikx0NmdSdEkyVUV0M1orVkgvUWxuOVE9PSIsInZhbHVlIjoiTExqMVhDeWhMQUdQUVI1RklyVnBLdHlkK0w1Zy9sOVJVYnhqVm5pWDlFZXNvUzI2R2N2cGtnU1JxMWR5KzU2MEpsTUMvNkl6cUxaaUpUYWIyQSt3dVI5amhTRHFYRUxtOTh2WmM2RUZDbjdYUi8rUE5SdlRvL3NxUE1SSU1XeXdoRmQ0R2FEbmRQSkpaRUU0dGdHdzhiY2hjS2QweXM5Mk1wNUJPc3JqKzhJcWZabnd4U3YvZnRScDhwTGV0U01SNEw4MEN0TDcyUVpHeFYrZDQxQ1RWN1ZEL0hTVXZtWUxZZG9UdXA0a3Qra0ZZMHl2b3I0MGkvYi9pZHpER1p6dkw4ckxDSkFOM0pMYUpaZ1hOSWgyUkxSaXJoRUUyb2p1R01YY3dvTHdKVEYvUzVqeDVTb2w5Q0xXVWlLSWQ5alk5N1dPdWhPcEZMREpUVkxzanRzQnRISzhPVkFNOXR2alhHTGc0UFBPVk5lNUdHY1lycVNTOVh2eXpDSWhnTE42SWRrT3B3ZGJOeFEyYzFXY1gxRkdzd0psN3Y5ak1MQlVseHliaFpORDdvWHU3MTliQ1htMDFRVFJCTnhvVEtna1lvL0tQM1BZWmNnL0RuazVjVW1GZTl4Y1hhNGh3eWMzZHNGSmkySktwTWdTNnphYzJBMFFZT1ZJRkJTSjJZeHhqcGRGaXkrYlNjcG1Rd3hvZEQwcGQzYlBqRUhZTlFvRzVTekZmbC9PeFBSZW9GRk9oRnlweDhiNmJ6R0dYa0E4TDhkWnNzaWZPL1haQzdMSC9KeGdZZFZ0MVQvWFlnRFBGWk5aYi9Da3Bwc1AzaityQWF1cGpqWHVxUXllc25FbSIsIm1hYyI6IjQzZDE2YmZjY2U2ZjUxYzFiOGFkMmVjODVmZTI4NzQwNzNjOTdhMzEzMTE5ZDM1MTEwZWJhYmZiMjA2ODM3NGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+