Жителя Обнинска осудят за хранение психотропных веществ

В четверг, 12 февраля, прокуратура города Обнинска сообщила об утверждении обвинительного заключения в отношении 37-летнего местного жителя.

По данным ведомства, его обвиняют в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта психотропных веществ.

— Летом 2025 года мужчина купил психотропное вещество в большом количестве и хранил его дома для себя. После того как он употребил часть вещества, ему стало плохо, и он вызвал скорую. В больнице он понял, что врачи возьмут у него анализ крови и увидят наличие наркотиков. Он решил сбежать. В подвале больницы он нашёл шкаф с одеждой сотрудника, переоделся и незаметно вышел из здания. Остатки вещества он спрятал в этом шкафу. Когда мужчина вернулся в больницу за веществом, его задержала полиция, - пояснили в прокуратуре.

Теперь ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.