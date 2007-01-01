-3...-2 °С
Обнинск

Житель Обнинска 17 месяцев не платил за услуги ЖКХ

Дмитрий Ивьев
12.02, 14:45
Его долг превышал 166 тысяч рублей, сообщили в четверг, 12 февраля, в филиале РИР.

Мужчина отказывался платить за тепло, воду и водоотведение.

В итоги судебные приставы арестовали счета должника.

Всего у него списали 188 тысяч рублей – к сумме долга добавились госпошлины и пени.

- Не копите долги! Оплатить коммунальные услуги всё равно придется, к тому же – с дополнительными расходами в виде госпошлины и пеней, - призывают коммунальщики. - А это – лишние финансовые потери.

