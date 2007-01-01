-4...-3 °С
Обнинск

В Калужской области «Газель» разорвало в аварии с фурой

Дмитрий Ивьев
12.02, 11:00
0 537
Утром в четверг, 12 февраля, авария произошла на 394 километре трассы А108 в Жуковском районе.

Около 9:00 у деревни Пантелеевка столкнулись «Газель» и фура «ДАФ».

По предварительным данным Главного управления МЧС по Калужской области, в аварии пострадал один человек.

Точные обстоятельства и причины этого происшествия устанавливаются.

